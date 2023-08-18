Tras bambalinas del proyecto T Zen 5: un logro complejo

Fecha de publicación: 22 de febrero de 2021

Un proyecto como el T Zen 5 implica muchos procedimientos regulatorios, que pueden tener consecuencias en el calendario del proyecto.

Por ejemplo, la proximidad del proyecto a las orillas del Sena implica que deben tenerse en cuenta los riesgos de inundación y el proyecto ha estado sujeto al procedimiento de autorización ambiental. En este contexto, se ha prestado una mayor atención a la protección de la fauna y la flora en lugares específicos de los bancos de la orilla. Por eso se realizó un diagnóstico ecológico, con el fin de identificar las especies animales y vegetales locales presentes y evitar o reducir cualquier impacto en su entorno

El T Zen 5 también forma parte de un territorio rico en historia, como lo demuestran los restos de ocupaciones humanas que datan de tiempos prehistóricos hasta la época medieval desenterrados en la ZAC Gare Ardoines, en Vitry-sur-Seine. Como medida de precaución, la organización de un diagnóstico arqueológico preventivo en la parcela del futuro depósito de autobuses permitirá evaluar el interés patrimonial del yacimiento antes de realizar cualquier trabajo.

Todos estos estudios y procedimientos son largos y de duración incompresible. Así, el calendario del proyecto depende de la obtención de la autorización medioambiental y del resultado del diagnóstico arqueológico, pero también de los plazos para la ejecución de las obras que desvíen las redes concesionarias que deben realizarse aguas arriba de las obras en la T Zen 5.

Los impactos en el calendario de T Zen 5 son sin duda significativos, pero estas acciones son una parte integral de la vida de un proyecto preocupado por su entorno urbano, patrimonial y natural.

©Egis