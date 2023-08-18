Inicio del PRO: ¡la recta final de los estudios!

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2021

Los estudios del proyecto (conocidos como "PRO") han comenzado, marcando una nueva etapa decisiva para el proyecto T Zen 5. Estos son los estudios finales del proyecto.



Estos estudios PRO permitirán perfeccionar los estudios preliminares de diseño (AVP), que permitieron definir la naturaleza de los desarrollos del proyecto. Esta vez, los estudios de PRO especificarán todos los detalles técnicos necesarios para la realización de estos desarrollos.

Una vez identificados, estos datos se integrarán en los archivos de consulta de las empresas. ¡Esta fase de consulta y designación de empresas será la última antes del inicio de las obras!

Al mismo tiempo, el trabajo previsto, conocido como trabajo de "fase temprana", continúa.