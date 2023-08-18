Viaja por la ruta del autobús T Zen 5

Fecha de publicación: 13 de febrero de 2023

Descubre o redescubre la ruta del autobús T Zen 5. Con 9,5 km de longitud, conectará el distrito 13 de París con Choisy-le-Roi pasando por Ivry-sur-Seine y Vitry-sur-Seine. Con sus 19 estaciones, la ruta del nuevo autobús T Zen 5 contribuirá al desarrollo económico y urbano de las regiones de París y Val-de-Marne al oeste del Sena.

El autobús T Zen5 es un modo de transporte innovador, fiable y eficiente que ayudará a impulsar la evolución de este territorio y fortalecer la intermodalidad.