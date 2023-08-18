[De vuelta en fotos] Obras en el Pont des Ardoines

Fecha de publicación: 9 de diciembre de 2019

Desde el inicio de las obras en abril de 2018, el futuro puente de Ardoines ha ido tomando forma. Las estructuras que finalmente soportarán el puente, llamadas "estribos", se están construyendo en el lugar, a ambos lados de la vía férrea.

Con el tiempo, este puente ajardinado albergará el emplazamiento de la T Zen 5, pero también carriles dedicados a coches, bicicletas y peatones, tejiendo un nuevo enlace entre las dos orillas de un distrito en expansión. De hecho, esta estructura, liderada por la Société du Grand Paris, forma parte de la ZAC Gare Ardoines, una operación de desarrollo a gran escala cofinanciada por la región de Ile-de-France, Grand Paris Aménagement, el Departamento de Val-de-Marne, el Estado y el Gran Sena Bièvre.

Posteriormente, se veryarán cinco pilares para instalar la estructura metálica y la plataforma del puente.