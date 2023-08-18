Los primeros resultados concretos

Fecha de publicación: 2 de diciembre de 2019

El proyecto del autobús T Zen 5 tiene la particularidad de estar integrado en un territorio en rápida evolución. Su trazado ha sido diseñado para servir lo más cerca posible de los actuales centros de viviendas y negocios y de aquellos en proceso de creación. Así, se integrará en la carretera existente, pero también en un buen número de carreteras en proceso de adquisición o creación.

Île-de-France Mobilités lidera el proyecto y garantiza la coherencia de toda la ruta, pero delega la construcción de ciertos tramos a los propietarios de los proyectos asociados. Como resultado, algunos desarrollos se llevan a cabo "antes de la fase", es decir, en previsión del trabajo realizado por la propia Île-de-France Mobilités. Consisten en la realización de:

Sitio propio

Carriles bici

Muelles accesibles

Posteriormente, Île-de-France Mobilité equipará las estaciones con refugios, asientos e información para pasajeros.

Hoy en día, muchos autobuses ya se benefician del terreno dedicado y de los nuevos andenes construidos a lo largo del muelle Marcel Boyer y el bulevar Paul Vaillant Couturier, en Ivry-sur-Seine. Este trabajo fue realizado por el Departamento Val de Marne y SADEV 94 como parte de la recalificación de la RD 19. Están acompañados por aproximadamente 1,5 km de carril bici, facilitando y asegurando el ciclismo a lo largo de este eje. La rotonda de la Place Gambetta ha sido perforada por el SADEV 94, para permitir un cruce rápido y cómodo por los futuros autobuses T Zen 5.