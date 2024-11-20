Descubre el primer episodio de la serie "The Tzen 5 contado por..." ¡en la nueva página de Facebook del proyecto!

Encuentra en este primer episodio de la serie "Los Tzen 5 contados por..." » la presentación de las principales características del proyecto, las etapas de su desarrollo gradual y el papel de Ile-de-France Mobilités en la meticulosa y esencial coordinación de las obras de concesión iniciadas en 2022 para preparar la llegada de la línea Tzen 5.

Otro dato destacado que marca el progreso del proyecto: los contratos de obras en línea acaban de publicarse para recopilar, inicialmente, las solicitudes de las empresas de obras que se encargarán del desarrollo de la infraestructura para acomodar al Tzen 5.

Crédito del vídeo: ©16PROD