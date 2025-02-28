El segundo episodio de la serie "Los 5 Tzen contados por..." ¡está online!

Encuentra en este segundo episodio de la serie "Los Tzen 5 contados por..." » la forma en que las concesión trabajan para desviar las redes de alcantarillado se llevan a cabo en el lugar de Ivry-sur-Seine. De gran importancia y tecnicismo de última generación, estas operaciones consisten en preparar la llegada del Tzen 5 trasladando las redes ubicadas bajo el futuro sitio dedicado.

Esta entrevista demuestra la utilidad fundamental de las obras de concesión en el contexto del proyecto Tzen 5 y recuerda el papel esencial que desempeñaron Ile-de-France Mobilités en su buen funcionamiento sobre el terreno.

Crédito del vídeo: ©16PROD