¡Descubre los futuros autobuses T Zen 5!

Fecha de publicación: 21 de marzo de 2023

Frecuentes, fiables, prioritarios en semáforos, accesibles para todos y claramente identificables... ¡el autobús T Zen tiene muchas ventajas!

El T Zen 5 es un proyecto único en la región de Île-de-France gracias a vehículos que combinan tres características: autobuses biarticulados (24 metros), 100% eléctricos y en funcionamiento gracias a la carga terrestre.

Este nuevo equipamiento innovador y más eficiente está totalmente accesible para personas con movilidad reducida (PRM). Todos los autobuses T Zen 5 serán espaciosos, luminosos, climatizados, equipados con amplias puertas correderas y un sistema de videovigilancia.

Promoviendo el cambio modal del automóvil al transporte público, gracias a vehículos de alta capacidad y respetuosos con el medio ambiente, el proyecto forma parte de la ambiciosa política de Île-de-France Mobilités en materia de desarrollo sostenible.

Crédito de la foto: ©Île-de-France Mobilités