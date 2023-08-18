Gare des Ardoines: ¡la obra avanza!

Fecha de publicación: 30 de enero de 2020

El autobús T Zen 5 estará ubicado en el corazón de la Gare des Ardoines, proporcionando conexión con la actual línea RER C y la futura línea 15 del Gran París.

Mientras continúan las obras en el puente que permitirá que el T Zen 5 cruce las vías del tren, las obras en la estación avanzan rápidamente, con dos logros importantes el pasado diciembre: