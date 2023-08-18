Gare des Ardoines: ¡la obra avanza!
Publicado el-
Actualizado el
Fecha de publicación: 30 de enero de 2020
El autobús T Zen 5 estará ubicado en el corazón de la Gare des Ardoines, proporcionando conexión con la actual línea RER C y la futura línea 15 del Gran París.
Mientras continúan las obras en el puente que permitirá que el T Zen 5 cruce las vías del tren, las obras en la estación avanzan rápidamente, con dos logros importantes el pasado diciembre:
- Llegada de la tuneladora de Aby : inaugurada en junio de 2019 en el páramo de Arrighi, esta tuneladora excavó un primer tramo de la línea 15, avanzando una media de 10 a 15 metros por día.
- La apertura del paso subterráneo: ya facilitando el acceso al RER C y cruzando las vías, este pasaje permitirá finalmente la conexión entre el RER C y la línea 15.