[Glosario] ¿Has dicho AVP?

Fecha de publicación: 4 de febrero de 2020

Los llamados estudios "AVP" son los estudios del Proyecto Preliminar.

El objetivo de estos estudios es profundizar en las características técnicas del proyecto del autobús T Zen 5 (ubicación precisa de la plataforma de autobús, carreteras, carriles bici, aceras, etc.); también tienen en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Investigación realizadas al final de la investigación antes de la declaración de utilidad pública.

Actualmente, se están finalizando los estudios preliminares de diseño para el bus T Zen 5. Se invita a los socios a dar su opinión antes de su validación final. Una vez validados, estos estudios permitirán especificar el coste y el calendario del proyecto.