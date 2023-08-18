El servicio de los Ardoines

Fecha de publicación: 15 de febrero de 2023

Situado en Vitry-sur-Seine, el proyecto Ardoines es una de las mayores operaciones de desarrollo de Francia y es el principal parque empresarial de la ciudad. Este proyecto de uso mixto albergará edificios de oficinas, espacios comerciales y tiendas.

Además del RER C, la accesibilidad mejorará con la futura estación T Zen 5, la llegada de la línea 15 del Grand Paris Express y nuevas líneas de autobús.

Las obras realizadas han permitido la construcción de un puente que une el Impasse des Ateliers con la rue Léon Geffroy, que el T Zen 5 utilizará cuando se ponga en servicio. Esto permitirá mejorar el servicio al distrito, el acceso a la futura estación de Ardoines, así como a las instalaciones, oficinas y viviendas que se construirán.