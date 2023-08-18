El AVP está validado, descubre los siguientes pasos del T Zen 5

Fecha de publicación: 25 de enero de 2021

Los estudios preliminares de diseño (AVP) han permitido definir la naturaleza de los desarrollos del T Zen 5. Por tanto, los estudios de proyecto (PRO) podrán comenzar pronto, ¡son la última etapa de los estudios antes del inicio del trabajo! De hecho, son ellos quienes especifican el proyecto hasta los detalles técnicos más pequeños.

En 2021, también trabajaremos en varios aspectos estructurales para su futura línea de autobús:

También deben llevarse a cabo diversos procedimientos regulatorios . Esto es especialmente cierto en el procedimiento de autorización ambiental, que dará lugar a una investigación pública que presenta los estudios medioambientales del proyecto;

. Esto es especialmente cierto en el procedimiento de autorización ambiental, que dará lugar a una investigación pública que presenta los estudios medioambientales del proyecto; Se realizará un levantamiento adicional de parcelas , lo que permitirá adquirir las últimas parcelas necesarias para la construcción de la línea;

, lo que permitirá adquirir las últimas parcelas necesarias para la construcción de la línea; Los estudios de PRO permitirán preparar los expedientes de consulta de las empresas responsables de llevar a cabo el trabajo;

empresas responsables de llevar a cabo el trabajo; Al mismo tiempo, continúa el trabajo de la "fase inicial", llevado a cabo por los socios de Ile-de-France Mobilités. Esto es especialmente cierto en el corazón de la confluencia de Ivry ZAC y la ZAC de Ardoines, con la construcción del puente ajardinado.

¡Por tanto, el año estará lleno de noticias!