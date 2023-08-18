En el corazón de la zona de desarrollo mixto de las Confluencias Ivry

Fecha de publicación: 9 de abril de 2021

El autobús T Zen 5 servirá a un territorio en rápida evolución, en el corazón de grandes proyectos urbanos.

La confluencia ZAC Ivry es uno de estos grandes proyectos de desarrollo urbano, económico y social. ¡Hoy en día, un tercio de esta explotación de 145 hectáreas ya está construido!

El desarrollo de espacios públicos está en marcha y los nuevos carriles de tráfico ya están bastante avanzados. La parte recientemente desarrollada de la Avenue de l'Industrie albergará el emplazamiento dedicado del futuro T Zen 5 y fomentará la peatonalización de las orillas del Sena. Así, este último intervendrá en un primer tramo en verano, al mismo tiempo que se abre la avenida al tráfico en su totalidad.

Foto © C. Chigot