Material rodante

Fecha de publicación: 8 de abril de 2021

Île-de-France Mobilités tiene un proyecto ambicioso.  De hecho, los autobuses T Zen5 combinarán dos características únicas en Île-de-France:

  • Biarticulados (compuestos por 3 coches articulados juntos por dos "acordeones"), podrán transportar un gran número de pasajeros.
  • 100% eléctricos, respetarán su entorno sin emitir emisiones de CO² y conduciendo en silencio.

Por tanto, el autobús Tzen5 ofrece una flota de vehículos modernos, pero también una amplia gama de servicios y una infraestructura atractiva.

¡El fabricante de esta flota será nombrado este año!