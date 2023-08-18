¡El Tzen 5, una herramienta para la intermodalidad!

Fecha de publicación: 5 de mayo de 2023

La ruta del futuro autobús Tzen 5 ha sido diseñada para promover conexiones e intermodalidad.

Conectando el distrito 13 de París con Choisy-le-Roi, el autobús Tzen 5 se beneficiará de una conexión con las líneas de tranvía T3a (estación Porte de France) y T9 (estación Régnier-Marcailloux), el RER C hacia Vitry-sur-Seine (estación Ardoines) y Choisy-le-Roi (estación Régnier-Marcailloux), así como con las líneas de metro 14 (estación Grands Moulins) y 15 (estación Ardoines) y varias líneas de autobús (líneas 62, 25, 180, 323, 393).

