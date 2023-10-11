¡El Tzen 5 en imágenes!

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2023

¡En la feria comercial Busworld de Bruselas se presentaron los futuros autobuses de Tzen!

Para los proyectos Tzen 5 y Tzen 4, se eligió el mismo "material rodante", es decir, la última generación de vehículos biarticulados eléctricos de 24 m de longitud, 100% eléctricos y carga terrestre en menos de 5 minutos.

Con dos autobuses articulados (24 metros), 100% eléctricos y circulando en tierra, los autobuses Tzen 4, que circularán entre Viry-Châtillon y Corbeil-Essonnes, serán idénticos a los autobuses Tzen 5.

Crédito de la foto: ©Île-de-France Mobilités