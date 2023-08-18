Las estaciones T Zen 5 paran como ninguna otra
Publicado el-
Actualizado el
Fecha de publicación: 3 de marzo de 2020
¿Por qué hablamos de una "estación" T Zen 5 y no de una "parada", como ocurre con los autobuses estándar?
Esto se debe a que el equipamiento de estas estaciones será más similar al de los tranvías que a las paradas de autobús comunes. De hecho, ofrecerán:
- Plataformas accesibles para todos (personas con movilidad reducida, carritos, maletas, etc.)
- Un diseño identificable y cómodo, equipado con asientos, refugios, iluminación...
- Información en tiempo real sobre la situación del tráfico
- Máquinas expendedoras de billetes
- Aparcabicicletas cercanos
¿Lo sabías?
Al igual que en una estación de tranvía o metro, esta palabra se refiere a las dos plataformas del autobús T Zen 5, que se situan una frente a la otra tan pronto como el espacio lo permite, para facilitar la orientación.