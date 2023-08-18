Las estaciones T Zen 5 paran como ninguna otra

Fecha de publicación: 3 de marzo de 2020

¿Por qué hablamos de una "estación" T Zen 5 y no de una "parada", como ocurre con los autobuses estándar?

Esto se debe a que el equipamiento de estas estaciones será más similar al de los tranvías que a las paradas de autobús comunes. De hecho, ofrecerán:

Plataformas accesibles para todos (personas con movilidad reducida, carritos, maletas, etc.)

Un diseño identificable y cómodo, equipado con asientos, refugios, iluminación...

Información en tiempo real sobre la situación del tráfico

Máquinas expendedoras de billetes

Aparcabicicletas cercanos

¿Lo sabías?

Al igual que en una estación de tranvía o metro, esta palabra se refiere a las dos plataformas del autobús T Zen 5, que se situan una frente a la otra tan pronto como el espacio lo permite, para facilitar la orientación.