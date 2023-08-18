[Boletín especial] ¡Da tu opinión sobre la investigación ambiental pública!

Fecha de publicación: 10 de junio de 2022

¡El boletín especial dedicado a la investigación ambiental pública está disponible en línea! Puedes descargarlo aquí.

Encontrarás el calendario de reuniones con el comisionado investigador en las 4 ciudades de la ruta y los términos de participación, así como información sobre el procedimiento de la Ley del Agua al que está sujeto el proyecto.

¡Feliz lectura!