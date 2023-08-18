¡Nuevo hito para el autobús T Zen 5!

Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2020

Un hito importante en la vida del proyecto se alcanzó el pasado octubre, con la aprobación por parte del consejo de Île-de-France Mobilités de los Estudios de Diseño Preliminar (AVP) y el acuerdo de financiación para la continuación de los estudios y las primeras obras. En esta ocasión, también se asignó una primera tanda de financiación de 27 millones de euros por parte de la Región de Île-de-France, el Departamento del Val de Marne, el Estado y la Ciudad de París.

De hecho, estos estudios recogen todas las características del proyecto: la ubicación del andén de autobús Tzen5, la ubicación de las estaciones, así como la señalización de tráfico, el equipamiento de las estaciones, las instalaciones para ciclismo y jardinería, el aparcamiento, etc.

¿Y ahora?

El equipo del proyecto y sus socios ya están trabajando en la preparación de estudios de proyecto (estudios PRO). Ellos harán posible especificar los estudios hasta el más mínimo detalle técnico: ¡este es el tramo final antes de lanzar los contratistas de obras!