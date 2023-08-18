Apertura del levantamiento de parcelas

Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2019

Como parte del proyecto del autobús T Zen 5, se está realizando un levantamiento de parcelas desde el lunes 2 de diciembre hasta el viernes 19 de diciembre de 2019, inclusive. Abarca los municipios de Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine y Choisy-le-Roi. El objetivo de esta investigación es determinar con precisión las propiedades ubicadas en el derecho de paso del proyecto e identificar con exactitud a los propietarios. De hecho, a veces será necesario adquirir parcelas (total o parcialmente) para realizar el trabajo.

Durante toda la duración de la investigación, el público podrá consultar una copia del expediente de la consulta disponible en el ayuntamiento y registrar sus observaciones en el registro adjunto. El comisionado investigador encargado del caso también estará de servicio cuatro veces (más información abajo).

También se pueden enviar comentarios del público durante toda la duración de la investigación:

O directamente a los alcaldes de Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine y Choisy-le-Roi (para la atención del comisionado investigador), quienes los anexarán al registro;

Ya sea por escrito a la sede de la investigación situada en la prefectura de Val-de-Marne, DCPPAT-BEPUP, 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94038 Créteil;

O por correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected] .

El archivo está disponible en los siguientes días y horarios:

Ayuntamiento de Ivry-sur-Seine

Sala de recepción en la planta baja,

Esplanada Georges Marrane, 94205 IVRY SUR SEINE cedex

De lunes a jueves de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 13:30 a 5:30 p.m.

El viernes de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 13:30 a 5:00 p.m.

El sábado de 9:00 a 12:00 p.m.

Ayuntamiento de Vitry-sur-Seine

Departamento de Tierras – Oficina nº 12 (Zona Verde-1)

2 avenida Youri Gagarine, 94400 VITRY-SUR-SEINE

De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 13:30 a 6:00 p.m.

Ayuntamiento de Choisy-le-Roi

Departamento de Planificación Urbana,

Place Gabriel Péri, 946000 CHOISY-LE-ROI

De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 13:30 a 6:00 p.m.

Las permanencias tienen lugar en los siguientes días y horarios:

Ayuntamiento de Vitry-sur-Seine,

Sala 1 (salón del ayuntamiento)

2 avenida Youri Gagarine, 94400 VITRY-SUR-SEINE

Sábado, 7 de diciembre de 2019: 9:00-12:00

Jueves 19 de diciembre de 2019: 14:00-17:00

Ayuntamiento de Choisy-le-Roi,

Departamento de Planificación Urbana,

Place Gabriel Péri, 946000 CHOISY-LE-ROI

Miércoles, 11 de diciembre de 2019: 14:00-17:00

Jueves, 19 de diciembre de 2019: 9:00-12:00

Para más información, puedes descargar el decreto que prescribe la apertura del levantamiento de parcelas.