Apertura del levantamiento adicional de parcelas

Fecha de publicación: 12 de marzo de 2021

Como seguimiento al levantamiento de parcelas realizado a finales de 2019, se llevará a cabo un llamado levantamiento de parcelas "complementario" como parte del proyecto de autobús T Zen 5 en los municipios de Choisy-le-Roi y Vitry sur Seine para completar la identificación de los propietarios implicados en las adquisiciones.

Esta encuesta tendrá lugar desde el lunes 22 de marzo hasta el martes 6 de abril de 2021, durante 16 días consecutivos, en los ayuntamientos de Vitry-sur-Seine y Choisy-le-Roi.

Se concederán dos permanencias en los siguientes lugares, días y horarios:

Ayuntamiento de Vitry-sur-Seine,

Sábado, 27 de marzo de 2021: 9:00-12:00

Habitación 3

2 avenida Youri Gagarine, 94400 VITRY-SUR-SEINE

Ayuntamiento de Choisy-le-Roi,

Miércoles, 31 de marzo de 2021: 14:00-17:00

Departamento de urbanismo, sala de reuniones en la segunda planta

Place Gabriel Péri, 946000 CHOISY-LE-ROI

Durante la duración del levantamiento adicional de parcelas, el público podrá consultar el expediente del levantamiento:

en los ayuntamientos de Vitry-sur-Seine y Choisy-le-Roi en los días y horas habituales de apertura de los servicios;

en el portal de internet de los servicios estatales en el Val-de-Marne en la siguiente dirección:

http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques

en una estación informática, disponible en la prefectura de Val-de-Marne, cuartel general de la investigación se encuentra en (21-29 avenue du Général de Gaulle, 94 000 Créteil – 3ª planta) de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00

El público podrá comentar:

en los registros de investigación proporcionados para este fin en los ayuntamientos de Vitry-sur-Seine y Choisy-le-Roi,

por correspondencia a la sede de la investigación, para la atención del señor Claude POUEY, comisionado investigador,

o electrónicamente en la siguiente dirección: [email protected]

Las contribuciones recibidas por correspondencia y medios electrónicos se anexarán al registro de la encuesta y se pondrán a disposición del público lo antes posible en la sede de la encuesta.