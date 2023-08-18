Apertura de la investigación pública medioambiental

Fecha de publicación: 20 de junio de 2022

¡Se ha iniciado la consulta para la investigación ambiental pública!

Da tu opinión sobre la investigación pública para la autorización ambiental hasta el 20 de julio inclusive. Envía tu reseña en línea AQUÍ.

También puedes consultar los documentos del expediente, el calendario de permanencias y concertar cita online para ambos organizados por vídeo.

Los documentos del archivo también pueden consultarse en la página web del proyecto.