[Trabajo de información] Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi

Fecha de publicación: 22 de febrero de 2023

Continuación de los trabajos preparatorios para la construcción de la línea de autobús T Zen 5.

¿Qué trabajo hay que hacer?

El objetivo es preparar las obras para que los concesionarios (agua, electricidad, gas, etc.) puedan realizar los trabajos de desviación de las redes.

Para ello, se llevarán a cabo la demolición de la mediana central, la retirada del mobiliario urbano, la instalación de alumbrado temporal y la tala de árboles.

¿Cuánto tiempo durarán?

Los trabajos comenzarán a finales de febrero de 2023 y durarán aproximadamente 2 meses en una interrupción.

¿Qué cambios de tráfico deberían esperarse?

El tráfico se mantiene en ambas direcciones, sin embargo, estos lugares de trabajo móviles de diferentes tamaños pueden requerir:

• Reducciones puntuales en el ancho de la carretera, con prohibición de aparcamiento

• La posible implementación de tráfico ocasional alternado

• Desvío de caminos peatonales y bici

Para más información, consulta el info-works.