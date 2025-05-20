19 estaciones, tantos puntos de encuentro entre los usuarios y el Tzen 5!

Diseñadas para marcar el recorrido a través de los 4 municipios atendidos, estas estaciones son mucho más que paradas: encarnan el espíritu de la línea, entre modernidad, comodidad y accesibilidad.

Visibles desde lejos gracias a su tótem de 6 metros de altura, y fácilmente identificables gracias a su revestimiento ligero, se integran con fuerza y elegancia en el paisaje urbano. Dos árboles plantados a cada lado de cada muelle crean un ambiente acogedor y agradable: sombra y frescura en verano, un punto de referencia visual muy fuerte durante todo el año.

En cualquier clima, los usuarios son bienvenidos en un espacio protegido del clima gracias a los refugios acristalados, cubiertos con techo y equipados con cómodos asientos de madera. La iluminación de la estación está cuidadosamente distribuida para reforzar la sensación de seguridad y permitir que los usuarios utilicen sus diversos servicios y equipos: mapas de distritos y líneas, distribuidor de billetes, información en tiempo real.

Accesibles para todos gracias a rampas en los extremos de los andenes, estas estaciones son mucho más que puntos de cruce: son lugares de vida, diseñados para acompañar el uso de la línea con toda la serenidad y sencillez.