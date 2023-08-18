El mal uso de las redes

Fecha de publicación: 21 de abril de 2023

Tras los estudios realizados para identificar la ubicación exacta de las redes, las empresas concesionarias con redes en la ubicación de la futura ruta T Zen 5 están interviniendo gradualmente.

Su acción consiste en mover las redes (agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, etc.) situadas bajo los futuros carriles dedicados a tu futura línea de autobús, de acuerdo con el principio de desviación sistemática de las redes existentes situadas bajo el andén. Así, en caso de mantenimiento de la red, la circulación del futuro T Zen 5 no se verá interrumpida.

Esta primera fase de trabajos permitirá llevar a cabo las infraestructuras del T Zen 5 (desarrollo de los carriles dedicados a autobuses y estaciones).

Se hace todo lo posible para limitar las molestias que causan estas intervenciones.

Os agradecemos vuestra paciencia y comprensión durante el trabajo.