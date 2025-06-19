El sistema de prioridad Tzen 5 en los cruces de semáforos: ¿cómo funciona?

¿Cómo funciona?

Gracias a sensores instalados a lo largo de la ruta, el sistema identifica con precisión la llegada del autobús. Luego ordena a la gestión de los semáforos que dé máxima prioridad al Tzen 5, con luz verde garantizada en 9 de cada 10 casos cuando circula por un carril dedicado. Esto permite que el autobús pase por intersecciones sin detenerse ni reducir la velocidad, lo que mejora significativamente la velocidad comercial, estimada en unos 17 km/h a lo largo de toda la ruta.

¿Cuáles son los beneficios para todos?

• Para los pasajeros : un autobús más rápido y regular que limite los retrasos y el tiempo de viaje garantizado.

• Para los conductores : la prioridad para los autobuses está organizada de tal manera que no generen atascos ni congestión. De hecho, la gestión del semáforo optimiza el flujo del tráfico general, evitando así que el paso del autobús interrumpa excesivamente el tráfico de coches.

• Para el medio ambiente y la ciudad : al promover la fiabilidad de la ruta Tzen 5, este sistema fomenta aún más el cambio modal del coche al transporte público. Esto reduce el tráfico total de coches y, por tanto, disminuye la contaminación y el ruido.

Este sistema de prioridad en los cruces es un aspecto clave del proyecto, que concilia la eficiencia de la línea y las condiciones del tráfico, en beneficio de todos los usuarios de la carretera pero también de los residentes locales y los usuarios de espacios públicos.