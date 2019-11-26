¿Qué es un autobús T Zen?

Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2019

Durante casi 10 años, Île-de-France Mobilités ha estado desarrollando una oferta especial de transporte: los autobuses T Zen. Este modo de transporte combina el rendimiento y la calidad del servicio del tranvía con la flexibilidad del autobús.

Frecuentes, fiables, prioritarios en semáforos, accesibles para todos y claramente identificables... ¡el autobús T Zen tiene muchas ventajas!

El T Zen 5 es un proyecto innovador y único en la región de Île-de-France: sus autobuses serán tanto biarticulados como 100% eléctricos. Promoviendo el cambio modal hacia vehículos de alta capacidad y respetuosos con el medio ambiente, el proyecto forma parte de la ambiciosa política de Île-de-France Mobilités, en materia de desarrollo sostenible.

Para conocer todo sobre las ventajas del autobús T Zen