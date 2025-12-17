Trabajo preparatorio en Vitry-sur-Seine a principios de 2026

Para liberar el espacio necesario para la creación de la línea Tzen 5 a lo largo del Quai Jules Guesde, se llevarán a cabo trabajos preparatorios entre enero y marzo de 2026 en la intersección entre el muelle y la Rue Constantin, en Vitry-sur-Seine.

Esta operación, que consiste en la demolición de un edificio, ocasionalmente tendrá impactos temporales en el tráfico y el aparcamiento. en la zona. Se seguirá asegurando el acceso a tiendas y viviendas locales.

Te invitamos a consultar los Travaux de Información para conocer los detalles de esta obra.