El autobús Tzen 5 en el corazón de la Confluencia

Fecha de publicación: 17 de diciembre de 2019

El autobús Tzen 5 estará ubicado en el corazón de la zona de desarrollo mixto de las Confluencias Ivry, atendiendo sus futuras viviendas y actividades lo más cerca posible a través de tres estaciones: Gambetta*, Gunsbourg* y Bain*.

La ciudad de Ivry-sur-Seine y SADEV 94, los propietarios del proyecto de desarrollo, están creando actualmente nuevas carreteras. Entre ellos, el carril Ciblex y el Cours Sud albergarán la plataforma de autobús Tzen 5.

¿Lo sabías?

El lunes 16 de diciembre se inauguró el centro de consulta dedicado a todo el proyecto urbano de Confluencias de Ivry: La Miroiterie.

Para averiguarlo, visita el bulevar Paul Vaillant-Couturier, 110, 94200 Ivry-sur-Seine.

*Los nombres de las estaciones son tentativos