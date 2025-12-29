Lee el último boletín del proyecto

¡El proyecto Tzen5 está dando un nuevo paso!

Mientras continúan los trabajos preparatorios y la redirección de la red a lo largo de la ruta, la construcción del Centro de Operaciones de Autobuses en Choisy-le-Roi avanza rápidamente. Los trabajos de desarrollo de la línea comenzarán en otoño de 2026, con el objetivo de probar y realizar pruebas secas a finales de 2027.

En este boletín encontrarás el calendario de los próximos pasos, el progreso de los distintos proyectos y noticias frescas sobre el material rodante de la futura línea.