¡Se ha obtenido la autorización medioambiental, lo cual es una buena noticia para el proyecto!

Fecha de publicación: 9 de enero de 2023

¡El proyecto TZEN5 sigue avanzando!

El desarrollo de esta nueva línea de transporte Tzen 5, que discurre a lo largo del Sena, estuvo sujeto a un procedimiento previo a la emisión de la autorización medioambiental, que requería la aprobación de la Ley del Agua.

Por ello, la investigación ambiental pública se llevó a cabo durante el verano de 2022. Tras las opiniones favorables del comisionado investigador y del CODERST (Consejo Departamental para el Medio Ambiente, la Salud y los Riesgos Tecnológicos), la orden de autorización interprefectural se emitió el 14 de diciembre de 2022.

Esto permite el inicio del trabajo. Obtener esta autorización es una excelente noticia para el resto del proyecto.