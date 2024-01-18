Retrospectiva en imágenes del año 2023

Marcado por el avance de la concesión y las obras preparatorias en la Rue Léon Geffroy, Quai Jules Guesde y la Avenue de Lugo, el proyecto Tzen 5 continúa su camino.

Al mismo tiempo, están tomando forma los proyectos de desarrollo para el ZAC Paris Rives Gauche, ZAC Ivry Confluences, ZAC Seine Gare Vitry, así como el ZAC des Ardoines. Las obras realizadas (terreno dedicado, señalización, carreteras) permitirán al autobús Tzen 5 ofrecer un servicio dirigido y optimizado para los futuros habitantes de los barrios.