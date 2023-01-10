Han comenzado los trabajos preparatorios para la construcción de la línea de autobús Tzen 5

Fecha de publicación: 19 de enero de 2023

Como parte de los trabajos preparatorios para la construcción de la línea de autobús Tzen 5, es necesario eliminar algunos árboles de alineación. Este trabajo es esencial para permitir la instalación del carril exclusivo dedicado a autobuses en la carretera.

En móvil, el sitio se mueve cuidando de minimizar al máximo las molestias causadas.

Para tener en cuenta los problemas ecológicos, las intervenciones se llevan a cabo fuera del periodo de anidación de aves y murciélagos reproducentes. La madera de los árboles será reciclada.

Para saber más, descarga la información del trabajo.