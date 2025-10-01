Mira el tercer episodio de la serie "Los 5 Tzen contados por..." » !

En este tercer episodio de la serie "Los 5 Tzen contados por..." "Ir tras bambalinas del futuro Centro Operativo de Autobuses (COB) junto a Ange-Lili Magerand, directora de proyecto en el Departamento de Infraestructuras de Île-de-France Mobilités y el presidente de la agencia Richez, director de proyecto.

El verdadero corazón palpitante de la futura línea, este centro acogerá a los autobuses Tzen 5 y garantizará su mantenimiento diario. Diseñado en torno a dos grandes ejes —sostenibilidad y rendimiento— combina eficiencia operativa, estética visual y ejemplar medioambiental.

Las obras, que comenzaron a finales de 2024 en la Avenue de Lugo en Choisy-le-Roi, avanzan rápidamente y forman parte de la transformación dinámica del distrito, en las inmediaciones del trazado de la línea. La entrega del edificio y sus acabados exteriores está prevista para finales de 2026.

Crédito del vídeo: ©16PROD