¡Una nueva avenida para Ivry-sur-Seine!

Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2021

En Ivry-sur-Seine, la Avenue de l'Industrie ha sido terminada y abierta a todos en verano.

Esta nueva carretera de las confluencias ZAC Ivry, construida por SADEV 94, ya alberga el emplazamiento dedicado del futuro T Zen 5 y, por tanto, proporcionará un servicio al corazón de este nuevo distrito en construcción. En cuanto se complete la obra que conecta la Avenue de l'Industrie con la Place Gambetta, los autobuses, y en particular la línea 25 que anticipa al T Zen 5, utilizarán el andén dedicado.

Mientras tanto, su paisajismo, su carril bici de doble sentido en una isla central y sus amplias aceras, ya son un deleite para ciclistas, corredores y caminantes.

Fotos © C. Chigot