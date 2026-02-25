¡Descubre la ruta Tzen 5 desde el cielo!

Desde la 13ª de París hasta Choisy-le-Roi, pasando por Ivry-sur-Seine y Vitry-sur-Seine, la línea contará con 19 estaciones en el corazón de nuevos distritos que están experimentando una gran transformación.

Esta visión general destaca el progreso ya visible en el sitio dedicado en varios tramos de la ruta y la transformación urbana llevada a cabo a lo largo de la misma.

Al conectar los centros de actividades y las instalaciones públicas, promover la movilidad activa y recalificar los espacios públicos con nuevas instalaciones de paisajismo y ciclismo, el Tzen 5 apoyará y amplificará la dinámica de transformación que se desarrolla en el sureste de París.