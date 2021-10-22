La integración urbana y paisajística de los 5 Tzen en Choisy-le-Roi
Céntrate en la ruta Tzen 5 en Choisy-le-Roi
Mapa sinóptico de la línea Tzen5 - sección Choisy-le-Roi
Perspectiva (no contractual) de la inserción de Tzen 5 en Choisy-le-Roi © Artélia_Richez Associés
Detalles de la ruta Tzen 5 en Choisy-le-Roi
El trazado de la Tzen 5 termina al sur por la Avenue de Lugo, un eje de servicio hacia el centro de Choisy-le-Roi, con una primera estación al norte de la avenida (Docteur Roux *) donde también se ubicará el futuro Centro Operativo de Autobuses Tzen 5 (COB).
El proyecto Tzen 5 incluye la remodelación total de la Avenida de Lugo, las calles y las aceras. El tráfico se reducirá a un carril en cada dirección y el sitio dedicado se insertará lateralmente. El carril bici a lo largo de la ruta Tzen 5 continúa con el desarrollo de un carril bici de doble sentido a lo largo de la avenida y el aparcamiento se restaurará de forma puntual, al lado de la carretera.
Se plantarán hileras de árboles y árboles en continuidad con las de la Rue Léon Geffroy, en la acera del lado este, para proporcionar dos plazas de aparcamiento entre cada una, y en la acera en el lado oeste, con el fin de proporcionar sombra y comodidad a los usuarios de la acera y el carril bici. Se crearán espacios entre ciertos grupos de bases arboladas para el desarrollo de "salones verdes" (taburetes individuales apoyados sobre adoquines cubiertos de césped), contribuyendo al embellecimiento y mejora de la comodidad de los espacios públicos en este sector.
La estación Régnier-Marcailloux*, el extremo sur del autobús Tzen 5, estará situada en la intersección de la Rue Régnier, la Rue Marcailloux y la Avenue de Lugo. La conexión entre el extremo sur de Tzen 5 y el terminal de autobuses (TVM, 393), la T9 y la RER C será proporcionada por un sendero peatonal que atraviesa el distrito de Henri Barbusse (en 6 minutos).
* Los nombres de las estaciones aún no se han decidido. Solo se indican en un billete temporal.