La integración urbana y paisajística de los 5 Tzen en Choisy-le-Roi

Se plantarán hileras de árboles y árboles en continuidad con las de la Rue Léon Geffroy, en la acera del lado este, para proporcionar dos plazas de aparcamiento entre cada una, y en la acera en el lado oeste, con el fin de proporcionar sombra y comodidad a los usuarios de la acera y el carril bici. Se crearán espacios entre ciertos grupos de bases arboladas para el desarrollo de "salones verdes" (taburetes individuales apoyados sobre adoquines cubiertos de césped), contribuyendo al embellecimiento y mejora de la comodidad de los espacios públicos en este sector.

La estación Régnier-Marcailloux*, el extremo sur del autobús Tzen 5, estará situada en la intersección de la Rue Régnier, la Rue Marcailloux y la Avenue de Lugo. La conexión entre el extremo sur de Tzen 5 y el terminal de autobuses (TVM, 393), la T9 y la RER C será proporcionada por un sendero peatonal que atraviesa el distrito de Henri Barbusse (en 6 minutos).