La integración urbana y paisajística del Tzen 5 en Ivry-sur-Seine

La ruta Tzen 5 entra en Ivry-sur-Seine a través del muelle Marcel Boyer, donde se ubicará la estación Bruneseau - Marcel Boyer*. En este sector, forma parte de un desarrollo llevado a cabo como parte de las operaciones de recualificación del RD19 por un lado y la construcción del ZAC de las Confluencias Ivry por otro. De hecho, Île-de-France Mobilités solo utilizará materiales ligeros y de superficie en este sector, para equipar y vestir las estaciones.

El autobús Tzen 5 servirá al Quai Marcel Boyer y al Boulevard Paul Vaillant Couturier hasta Place Gambetta gracias a las 3 estaciones situadas en esta línea. A lo largo de este tramo, el autobús Tzen 5 utilizará el terreno dedicado construido previamente por el Departamento de Val-de-Marne y SADEV 94. De norte a sur, el andén se inserta en posición lateral, en el lado oeste del muelle Marcel Boyer, y luego en el lado este en el Boulevard Paul Vaillant Couturier hasta la Place Gambetta, donde se ubicará una estación.

Tras la futura estación Gambetta*, el Tzen5 servirá a un importante proyecto en la zona, las confluencias ZAC Ivry, apoyadas por la ciudad de Ivry y SADEV 94, que permitirá la creación de 19.000 empleos, la llegada de 11 a 14.000 habitantes y la creación de 70 a 80 clases escolares, un colegio con 600 estudiantes y un centro universitario. La llegada del Tzen 5 facilitará así el acceso y el servicio a esta nueva y en rápida evolución de zona.

Al igual que el Boulevard Paul Vaillant Couturier, el autobús Tzen 5 utilizará el terreno dedicado creado como parte de las operaciones viarias del ZAC de las confluencias Ivry: el "carril Ciblex" dedicado al transporte público y "Le Cours Sud" donde, en este carril, el autobús Tzen 5 circula lateralmente por el lado oeste. En este sector están previstas dos estaciones: Maurice Gunsbourg* y Bain*.