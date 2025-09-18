Perspectivas

Intención de desarrollo (no contractual) - Estación Porte de France en París 13 © Artélia / Richez_Associés / Île-de-France Mobilités

Intención de desarrollo (no contractual) - Extremo sur de Régnier-Marcailloux en Choisy-le-Roi © Artélia / Richez_Associés / Île-de-France Mobilités

Intención de desarrollo (no contractual) - Quai Jules Guesde en Vitry-sur-Seine © Artélia / Richez_Associés / Île-de-France Mobilités