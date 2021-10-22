La integración urbana y paisajística del Tzen 5 en el distrito 13 de París

El extremo norte de la línea, la estación Grands Moulins*, estará situado en el distrito 13 de París, en la Avenue de France, en la intersección con la Rue des Grands Moulins, para permitir la conexión con la línea RER C y la línea 14 del metro, así como el servicio a los centros de actividad de la operación Paris Rive Gauche.

En la Avenue de France, el andén de autobús se insertará lateralmente en ambas direcciones de tráfico y se mantendrá en 2×1 carriles para los coches. El andén de autobús se insertará lateralmente en ambas direcciones del tráfico en la avenida, manteniéndose en 2×1 carriles para los coches.

Se construirá otra estación en este sector, Porte de France*, en la intersección con los Boulevards des Maréchaux y a la derecha de la Place Farhat Hached, que actualmente se está desarrollando como parte de la operación Paris Rive Gauche. Esta estación ofrecerá conexión con el tranvía T3a y da servicio a las viviendas y edificios altos del distrito en rápida evolución.

La ruta del autobús Tzen 5 continúa en la 13ª de París a través del sector Bruneseau, que sigue siendo parte integral de la operación de desarrollo de Paris Rive Gauche. En este sector, la ruta está disociada: en dirección norte-sur circulará por la Rue Bruneseau y en dirección sur-norte por Quai d'Ivry y Rue Jean-Baptiste Berlier.