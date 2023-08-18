¿Cómo funciona la prioridad de semáforos? ¿No provocará ralentizaciones fuertes a lo largo de la ruta?

Para garantizar la máxima velocidad y fiabilidad, el bus T Zen 5 se beneficia de un sistema prioritario en los enlaces. A través de un sistema de detección aguas arriba de la intersección, el bus T Zen activa el cambio a rojo para los otros carriles de tráfico. Esto le permite cruzar la intersección con seguridad. El dispositivo de detección se elegirá en las fases posteriores del estudio y se gestionará con el fin de no dificultar el tráfico de coches. Se ha realizado un estudio detallado, encrucijada por encrucijada.