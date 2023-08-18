¿Se modificará la red de autobuses en la zona debido a la llegada del autobús T Zen 5? Si es así, ¿qué cambios se prevéen?

En el mismo billete que la llegada de un tranvía, la llegada del autobús T Zen 5 nos lleva a pensar en una nueva organización de la red de autobuses existente. La reestructuración de las líneas de autobús consiste principalmente en evitar duplicar el eje T Zen en una línea grande, ofrecer un enlace rápido en el autobús T Zen 5 y, preferiblemente, en los centros de intercambio para multiplicar las posibilidades de viaje (por ejemplo, la estación RER) y permitir nuevos servicios. El estudio para reestructurar la red de autobuses está liderado por Île-de-France Mobilités con el apoyo de los operadores implicados. Es objeto de consulta con las autoridades locales, que deben decidir sobre las rutas y la oferta de las líneas de autobús. Los cambios en las rutas se detendrán 18 meses antes de la fecha de entrada en servicio del autobús T Zen 5.