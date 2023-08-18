Nueva líneaParis > Choisy-le-Roi
¿Qué equipamiento habrá en los complejos?
Cada estación tendrá:
- plataformas accesibles para personas con movilidad reducida (rampa de acceso suavemente inclinada, marcas PRM, franja de sensibilización y vigilancia);
- de assizes;
- protección contra mal tiempo;
- iluminación;
- información multimodal en tiempo real (tiempos de espera y perturbaciones, altavoces para anuncios de audio);
- máquinas para la venta de billetes de transporte;
- plazas de aparcamiento para bicicletas, de acuerdo con las recomendaciones del plan maestro de bicicletas de Île-de-France Mobilités (SDIV) para el desarrollo de estaciones;
Algunas estaciones pueden estar equipadas con un sistema de protección por vídeo (los vídeos de estos dispositivos no pueden ser visualizados en tiempo real por un agente de vigilancia, pero sí pueden verse en caso de incidente en la estación). Algunas estaciones también alojan equipos de carga de autobuses eléctricos (mástiles o brazos de carga).