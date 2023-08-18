¿Cómo se organizará el tráfico a lo largo de la ruta del autobús T Zen 5?

Como parte de los proyectos urbanos, gran parte de la red vial existente será reconfigurada y se crearán nuevas carreteras. Se ofrecerá más espacio a los peatones (aceras más anchas, espacio público agradable, más pasos de peatón, etc.), a las bicicletas (carriles bici, aparcabicicletas, etc.) y al transporte público. Dependiendo del sector, el número de carriles de tráfico variará según las restricciones. Se han realizado estudios de tráfico y de tráfico para anticipar el tráfico que se avecina de la puesta en marcha y para establecer un nuevo plan de tráfico adaptado.