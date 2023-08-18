¿Cómo llegar al centro multimodal de Choisy? ¿la estación RER?

Se han realizado numerosos estudios técnicos y de viabilidad para determinar la ubicación de la terminal con el único objetivo de permitir la conexión más rápida posible entre la terminal de Tzen 5 y otros medios de transporte. Por tanto, el autobús T Zen 5 ofrecerá un enlace peatonal rápido, legible, cómodo y seguro con los demás medios de transporte del conjunto, a travésdel centro comercial Georges Clémenceau y la Avenida Pablo Picasso.