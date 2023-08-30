Nueva líneaParis > Choisy-le-Roi
¿Cuáles serán los principales proyectos de desarrollo previstos en el territorio entre ahora y 2030?
Muchos proyectos están en marcha en los territorios cruzados. Para obtener más información, consulta la sección "La ruta" o visita las páginas web de los distintos proyectos:
- Sector París: Operación Paris Rive Gauche
- Sector de Ivry-sur-Seine:
A lo largo de la ruta de las confluencias de Ivry
En el resto de la comuna de Zac du Plateau, Zac Gagarine-Truillot
- Sector Vitry-sur-Seine:
A lo largo de la ruta Zac Seine Gare Vitry, Zac Gare Ardoines
En el resto de la comuna ZAC Rouget de Lisle, ZAC du domaine du Chérioux
- Sector Choisy-le-Roi:
A lo largo de la ruta Centro de la Ciudad de ANRU, Proyecto Lugo, ZAC du Port
En el resto de la comuna de Hautes Bornes, Briand Pelloutier, Le quartier des navigateurs