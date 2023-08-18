¿Por qué este proyecto?

De París a Choisy-le-Roi, los territorios entre las líneas ferroviarias París-Austerlitz y el Sena experimentaron un cambio profundo. Las zonas industriales se están transformando para dar paso a nuevos distritos urbanos, compuestos por actividades productivas, viviendas, oficinas e instalaciones. Estas transformaciones están generando nuevas y significativas necesidades de desplazamiento, mientras que históricamente la red de transporte público no estaba diseñada para atender barrios de este tamaño. Por tanto, es necesario apoyar el desarrollo de este sector creando un transporte público estructurante.