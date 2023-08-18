¿El T Zen 5 integra el RER Vélo?

Desde su lanzamiento en 2013, el proyecto T Zen 5 ha dado un lugar importante a los ciclistas. Sin embargo, el proyecto ha podido evolucionar para tener en cuenta la reciente aparición de nuevas necesidades ciclistas, en particular integrando la ruta ciclista del RER, el Colectivo Ciclista Île-de-France, el Colectivo Bicycle Île-de-Bicycle, la región de Île-de-Region, la región de Île-de-France y la región de Île-de-Region. Por tanto, la línea D2 del RER vélo acabará utilizando las instalaciones realizadas como parte del proyecto T Zen 5, desde Choisy-le-Roi hasta París 13. Como el territorio denso en el que está integrado el T Zen 5 presenta muchas limitaciones geográficas, ha sido necesario y seguirá realizándose tiempo adicional para intercambios con múltiples interlocutores (asociaciones ciclistas, autoridades locales, etc.) para garantizar, a largo plazo, la mejor compatibilidad posible entre las instalaciones del T Zen 5 y las necesidades del RER vélo.