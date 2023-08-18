¿Cuál es la ruta del autobús T Zen 5?

Con aproximadamente 9,5 km de longitud, el autobús T Zen 5 dará servicio a 19 estaciones, conectando París con Choisy-le-Roi pasando por Ivry-sur-Seine y Vitry-sur-Seine. De norte a sur, el autobús T Zen 5 seguirá la siguiente ruta:

París 13: avenue de France, rue Berlier, quai d'Ivry, rue Bruneseau;

Ivry-sur-Seine: Quai Marcel Boyer, Boulevard Paul Vaillant Couturier, nueva carretera creada que cruza las confluencias del ZAC Ivry desde Place Gambetta hasta Quai Jules Guesde;

Vitry-sur-Seine: Quai Jules Guesde, Rue Berthie Albrecht, Rue Edith Cavell, Rue Eugène Hénaff, Quai Jules Guesde, Rue Léon Mauvais, Impasse des Ateliers, New Bridge Over the Railways, Rue Léon Geffroy;

Choisy-le-Roi: avenue de Lugo.

Como parte de un tejido industrial y urbano cambiante, que se espera que se haga más denso y denso, el autobús T Zen 5 dará servicio a las muchas viviendas, oficinas e instalaciones existentes y futuras.