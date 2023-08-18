¿Cuál es el calendario del proyecto?

2013: La consulta fue un momento privilegiado para la información y el diálogo entre los actores públicos y todas las personas implicadas en el territorio, para que pudieran expresar su opinión sobre este proyecto.

2014-2015: Tras la consulta y su evaluación, los estudios continuaron teniendo en cuenta sus enseñanzas.

2016: El objetivo de la investigación pública era informar al público y permitirles expresar sus opiniones y expresar sus intereses respecto a la utilidad pública del proyecto, la compatibilidad de los planes locales de desarrollo urbano (PLU) de Choisy-le-Roi y Vitry-sur-Seine, y los posibles impactos en el medio ambiente. Como resultado de esta investigación, el proyecto del autobús T Zen 5 fue declarado de interés público.

2018/2019: Estudios preliminares de diseño (AVP) para la línea; Estudios de bocetos (ESQ) y estudios preliminares de diseño (APS) para el depósito de autobuses.

2019: levantamiento de parcelas

2020: validación del AVP y del acuerdo de financiación del estudio del proyecto (PRO) para la línea T Zen 5 y las primeras obras; la validación de los estudios preliminares de diseño (APS) para el depósito de autobuses; Preparación del expediente de autorización ambiental.

2021: validación de los estudios preliminares detallados de diseño (APD) para el depósito de autobuses; Levantamiento adicional de parcelas; Lanzamiento de estudios de proyecto (PRO); designación del fabricante del material rodante.

En curso:

Estudios de proyectos (conocidos como "PRO");

Algunos trabajos antes de la fase (es decir, realizados por los propietarios socios del proyecto, antes de los trabajos realizados por Île-de-France Mobilités en el resto de la línea);

Examen del expediente de autorización ambiental.

Próximos pasos:

investigación ambiental pública (con vistas a obtener autorización medioambiental);

Trabajos preparatorios y de concesión;

Lanzamiento de contratos de obras;

Trabajo de desarrollo;

Puesta en servicio.

Este calendario está siendo perfeccionado actualmente por los estudios.